Сегодня 11:25
Просмотров: 78
Внаслідок нічного обстрілу селища Великий Бурлук виникла пожежа
На Харківщині рятувальники ліквідували пожежу, спричинену ворожим обстрілом.
Про це повідомляє ГУ ДСНС в Харківській області.
Сьогодні вночі ворог завдав обстрілу ударним БпЛА по селищу Великий Бурлук Куп’янського району.
Внаслідок влучання виникла пожежа у будівлі гаражного боксу на території місцевого лісництва.За попередніми даними жертв та постраждалих немає.
На місці події під загрозою повторних ударів працювали підрозділи ДСНС, зокрема офіцер-рятувальник громади.