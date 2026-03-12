Внаслідок нічного обстрілу селища Великий Бурлук виникла пожежа

На Харківщині рятувальники ліквідували пожежу, спричинену ворожим обстрілом.

Про це повідомляє ГУ ДСНС в Харківській області.

Сьогодні вночі ворог завдав обстрілу ударним БпЛА по селищу Великий Бурлук Куп’янського району.

Внаслідок влучання виникла пожежа у будівлі гаражного боксу на території місцевого лісництва.За попередніми даними жертв та постраждалих немає.

На місці події під загрозою повторних ударів працювали підрозділи ДСНС, зокрема офіцер-рятувальник громади.

