Внаслідок обстрілів Харківщини поранено четверо людей
Протягом доби ударів по Харкову не зафіксовано. Окупанти били дронами по Куп’янському району та скинули КАБи на Богодухівський.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
23 лютого о 2:10 в Куп’янську зафіксовано влучання FPV-дрона, без постраждалих.
Обстріли Харківщини 22 лютого
Близько 9:15 на виїзді з Куп’янська внаслідок влучання БпЛА у цивільний автомобіль зазнали поранень 63-річний чоловік (перелом ребер, пошкодження грудної клітини, опік обличчя) та 58-річна жінка. Госпіталізовані до лікарні.
О 12:10 також в Куп’янську FPV-дрон влучив у дорожнє покриття. Постраждалих немає.
Близько 12:11 у селі Пристін Куп’янського району FPV-дрон влучив у приватний будинок, розпочалася пожежа. Постраждалих немає.
О 12:40 на виїзді з Куп’янська FPV-дрон влучив в автомобіль. Інформація щодо постраждалих не надходила.
О 12:40 в Куп’янську внаслідок влучання FPV-дрона пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.
О 12:44 в селі Пристін Куп’янського району внаслідок влучання FPV-дрона постраждав 44-річний чоловік, госпіталізований.
Близько 16:05 в селищі Золочів Богодухівського району внаслідок влучання КАБ знищено гараж, частково приватний будинок, пошкоджено багатоквартирний будинок, приватні будинки, гаражі. Постраждала 60-річна жінка, без госпіталізації.
16:05 біля села Світличне Богодухівського району зафіксовано влучання КАБ на відкритій території.