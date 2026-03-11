Внаслідок обстрілів Харківщини пошкоджено будинки, школу, автівки та склади
Окупанти били по місту Харків та населених пунктах Харківського, Чугуївського, Богодухівського, Ізюмського та Куп’янського районів.
Проти мирного населення ворог застосував керовані авіабомби та безпілотники різних типів, повідомляє ГУНП в Харківській області.
У Шевченківському районі міста Харкова пошкоджено фасад та скління приватного будинку, господарську споруду та гараж. Внаслідок обстрілу виникла пожежа.
Війська рф завдали удари дронами по селу Лютівка Золочівської громади. В результаті ударів частково була пошкоджена школа. У селищі Золочів пошкоджено навчальний заклад та приватні будинки.
У Харківському та Ізюмському районах від влучань ворожих безпілотників пошкоджено будинки.
У Вільхівській громаді пошкоджено складське приміщення та цивільні автомобілі.
У Дергачівській громаді пошкоджені квартири, приватні будинки та складські приміщення.
Обстрілом із застосуванням БпЛА пошкоджені домоволодіння в селі Лебедівка Куп’янського району.