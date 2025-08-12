Внаслідок обстрілів Харківщини постраждала людина: поліція фіксує наслідки злочинів рф

Впродовж доби військові рф ґатили по Харківському, Ізюмському та Куп’янському районах. Проти мирного населення росіяни застосували артилерію, FPV-дрони та БпЛА.

Пошкоджена цивільна інфраструктура, повідомляє поліція Харківської області.

У місті Куп’янськ внаслідок обстрілу з FPV-дрона постраждав чоловік. Пошкоджено будинки.

В Дергачівській громаді ворожий дрон влучив в дах будинку. Пошкоджене поруч припарковане цивільне авто.

В Ізюмському районі росіяни влучили FPV-дроном біля входу до бомбосховища.

11 серпня поліцейські здійснили 12 оглядів місць подій та внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за 20 кримінальними провадженнями, пов’язаними зі збройною агресією російської федерації.

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну слідчі Харківщини внесли до ЄРДР відомості щодо 25 927 воєнних злочинів, скоєних на території області.

