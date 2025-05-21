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Внаслідок обстрілів Харківщини постраждало чотири людини

Внаслідок обстрілів Харківщини постраждало чотири людини

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 20 травня близько 11:00 російська армія обстріляла село Мирне Купʼянського району. Отримав травми 57-річний чоловік. Зруйновано будинок. Попередньо встановлено, що ворог бив по селу з РСЗВ «Град».

Орієнтовно о 21:30 збройні сили рф завдали авіаційного удару по місту Купʼянськ. Чоловік 77 років та 74-річна жінка отримали поранення від скла. Пошкоджено приватні домоволодіння.

Приблизно о 22:30 ворог здійснив авіаудар по селу Нечволодівка Купʼянського району. 56-річна жінка дістала травму. Пошкоджено помешкання.

Попередньо встановлено, що для цих двох атак російські військові використали ФАБ-500.

Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції проводять комплексні процесуальні дії з метою належної фіксації та розслідування воєнних злочинів, вчинених військовослужбовцями збройних сил рф.

Агентство Телевидения Новости

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