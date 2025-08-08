Внаслідок обстрілу Куп’янська постраждало четверо мирних мешканців

За даними слідства, 8 серпня близько 8:30 внаслідок удару безпілотника по місту Купʼянськ поранення отримала 70-річна жінка.

Потерпілу доставили до лікарні, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Орієнтовно о 9:00 внаслідок атаки FPV-дрона поранення дістали двоє людей — 69-річний чоловік та 66-річна жінка.

63-річний чоловік отримав поранення внаслідок ранкового ворожого обстрілу Купʼянська. За попередніми даними, окупанти застосували реактивну систему залпового вогню (РСЗВ).

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів, передбачених ч. 1 ст. 438 КК України.

Агентство Телевидения Новости