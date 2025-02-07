Внаслідок ранкового обстрілу Купʼянська поранено поліцейського та мирну мешканку

За даними слідства, 7 лютого близько 9:45 російські військові здійснили обстріл міста Купʼянськ.

Отримав поранення 24-річний поліцейський, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Протягом наступних 10-20 хвилин війська рф повторно вдарили по місту. Під обстріл потрапило авто екстреної медичної допомоги, яке прямувало для надання допомоги постраждалому поліцейському.

Машина «швидкої» пошкоджена. Медики не постраждали. Крім того, під час цієї атаки осколкове поранення отримала 48-річна жінка. Пошкоджено житлові будинки.

Попередньо встановлено, що для обстрілів ворог використав «Краснополь» — кореговані артилерійські боєприпаси, зазначають у прокуратурі.

Вживаються всі можливі та належні заходи задля документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовослужбовцями.

Агентство Телевидения Новости