Сегодня 11:30
Внаслідок удару БпЛА по Харкову постраждала жінка
Внаслідок ворожого обстрілу є постраждала.
Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
«Медики госпіталізують жінку, яка зазнала травм внаслідок вибуху», – написав Синєгубов у Телеграм.
За уточненою інформацією, БпЛА поцілив біля багатоповерхового будинку. Горять автомобілі.
Також зафіксовано ще один удар по Холодногірському району.
За даними Терехова, у Новобаварському районі вже двоє постраждалих внаслідок ворожого обстрілу.
Екстрені служби працюють на місцях ворожих обстрілів.