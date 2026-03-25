Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:30
Просмотров: 77

Внаслідок удару БпЛА по Харкову постраждала жінка

Внаслідок ворожого обстрілу є постраждала.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Медики госпіталізують жінку, яка зазнала травм внаслідок вибуху», – написав Синєгубов у Телеграм.

За уточненою інформацією, БпЛА поцілив біля багатоповерхового будинку. Горять автомобілі.

Також зафіксовано ще один удар по Холодногірському району.

За даними Терехова, у Новобаварському районі вже двоє постраждалих внаслідок ворожого обстрілу.

Екстрені служби працюють на місцях ворожих обстрілів.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 