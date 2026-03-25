Внаслідок удару БпЛА по Харкову постраждала жінка

Внаслідок ворожого обстрілу є постраждала.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Медики госпіталізують жінку, яка зазнала травм внаслідок вибуху», – написав Синєгубов у Телеграм.

За уточненою інформацією, БпЛА поцілив біля багатоповерхового будинку. Горять автомобілі.

Також зафіксовано ще один удар по Холодногірському району.

За даними Терехова, у Новобаварському районі вже двоє постраждалих внаслідок ворожого обстрілу.

Екстрені служби працюють на місцях ворожих обстрілів.

