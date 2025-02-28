Внаслідок удару по Балаклії на Харківщині постраждало двоє людей

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 27 лютого близько 21:50 ворожий безпілотник вдарив по місту Балаклія.

Пошкоджено житлові будинки.

37-річна жінка дістала поранень. Гострої реакції на стрес зазнала жінка 62 років.

Встановлено, що для обстрілу російська армія застосувала БпЛА «Герань-2».

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Агентство Телевидения Новости