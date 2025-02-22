Вночі окупанти скидали КАБи на Харківщину: зведення ХОВА

Упродовж доби ворожі війська продовжили обстрілювати прикордоння та прифронтові райони Харківщини.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

Ударів по місту Харків не зафіксовано.

22 лютого близько 4:15 Харківський р-н., Дергачівська ТГ, село Лобанівка. Внаслідок удару КАБ зруйновано приватний житловий будинок з подальшим загорянням. Постраждалих немає.

22 лютого 4:22 Богодухівський р-н., Золочівська ТГ, село Макариха. Влучання КАБ в землю. Постраждалих та пошкоджень немає.

21 лютого 8:00 Куп’янський р-н, місто Куп’янськ. Внаслідок удару БпЛА «Молнія» пошкоджено автомобіль. Постраждали три співробітники поліції, госпіталізовані до медичного закладу. 8:07 Куп’янський р-н, в напрямку села Шевченкове. Внаслідок влучання дрона БПЛА «Молнія-2» згорів автомобіль. 9:30 Ізюмський р-н., Борівська ТГ, село Борова. Внаслідок удару КАБ пошкоджено приватний житловий будинок. 9:30 Ізюмський р-н., Борівська ТГ, село Підлиман. Внаслідок удару КАБ пошкоджено два приватних житлових будинка та три господарчі споруди. 9:30 Ізюмський р-н., Борівська ТГ., село Борова. Внаслідок влучання КАБ в землю пошкоджено будівлю гаража, високовольтну лінію електропередач, частково немає електропостачання. Відновлення триває. 10:00 Ізюмський р-н., Борівська ТГ, село Новоплатонівка. Удар КАБ по відкритій території. Постраждалих немає. 10:50 Богодухівський р-н., Золочів, Влучання КАБ на відкритій місцевості. Постраждалих та пошкоджень немає.

11:00 Богодухівський р-н., Золочівська ТГ, село Орішанка. Влучання КАБ в землю. 11:00 Ізюмський р-н., Борівська ТГ, село Гороховатка. Падіння уламків БпЛА «Молнія-2». Постраждалих та пошкоджень немає.

11:05 Богодухівський р-н., Золочівська ТГ, селище Золочів. Внаслідок влучання в дорогу КАБ горіли автомобілі, пошкоджено 2 житлових будинка, будівля Центру зайнятості, двоповерховий багатоквартирний житловий будинок та магазин.

Постраждали п’ять осіб (3 жінки та 2 чоловіки). Один чоловік – працівник екстреної допомоги, знаходився вдома, 3 жінки та 1 чоловік госпіталізовані до медичного закладу.

12:20 Куп’янський район, місто Куп’янськ. Внаслідок скиду з FPV-дрону пошкоджено приватний будинок. 12:30 Харківський район, Липецька ТГ, село Борщова. Удар FPV-дрону. Постраждалих та руйнувань немає. 12:30 Харківський р-н., Нововодолазька ТГ, село Залужне, на відкритій місцевості зафіксували уламкиБпЛА «Герань-2». 17:05 Ізюмський р-н., Ізюмська ТГ, с. Кам’янка, на території полігону побутових відходів знайшли уламки ракети (тип встановлюється).

23:01 Лозівський р-н, Близнюківська ТГ, село Близнюки, територія цивільного підприємства. Внаслідок влучання БПЛА «Герань-2» пошкоджено дах складської будівлі. Влучання другого БПЛА Герань-2 – в складську будівлю іншого цивільного підприємства, горів дах на площі 20 кв.м.

На Харківському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників поблизу Вовчанська.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника неподалік Загризового.

Агентство Телевидения Новости