Вночі ППО працювала у Київській, Харківській та ще восьми областях: збито 38 російських БпЛА

У ніч на 3 лютого, починаючи з 19:00 2 лютого, росіяни запустили по Україні 71 ударний БпЛА Shahed та безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ й ТОТ Криму.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Станом на 9:00 підтверджено збиття 38 ударних БпЛА Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Запорізькій, Дніпропетровській, Вінницькій та Хмельницькій областях. 25 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.

Внаслідок атаки дронів є пошкодження на Сумщині, Харківщині та Черкащині.

Агентство Телевидения Новости