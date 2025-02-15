Вночі в повітряному просторі України було збито 33 «шахеди»

У ніч на 15 лютого 2025 року (з 20:30 14 лютого) противник атакував 70 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — рф., Чауда — Крим.

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

Станом на 9:00 підтверджено збиття 33-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Миколаївській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

Повітряний напад відбивали підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

37 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків), йдеться у повідомленні.

Агентство Телевидения Новости