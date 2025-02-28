Военно-морские возможности рф в Черном море существенно ограничены из-за высокоэффективных украинских операций — британская разведка

С 24 февраля 2022 года украинские силы уничтожили или повредили не менее 24 российских судов, действующих в Черном море, говорится в разведобзоре Минобороны Великобритании.

В результате чф рф был вынужден переместить все свои основные активы из своей исторической базы в Севастополе в Новороссийск. российские подразделения, действующие в регионе, также были вынуждены адаптировать свою тактику и изменить районы, в которых они действуют. Несмотря на то, что чф рф в настоящее время ограничен восточной частью Черного моря, он сохраняет способность наносить дальние удары по Украине в поддержку наземных операций - отмечают аналитики.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/51051

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