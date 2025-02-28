Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:55
Просмотров: 73

Военно-морские возможности рф в Черном море существенно ограничены из-за высокоэффективных украинских операций — британская разведка

Военно-морские возможности рф в Черном море существенно ограничены из-за высокоэффективных украинских операций — британская разведка

С 24 февраля 2022 года украинские силы уничтожили или повредили не менее 24 российских судов, действующих в Черном море, говорится в разведобзоре Минобороны Великобритании.

В результате чф рф был вынужден переместить все свои основные активы из своей исторической базы в Севастополе в Новороссийск. российские подразделения, действующие в регионе, также были вынуждены адаптировать свою тактику и изменить районы, в которых они действуют. Несмотря на то, что чф рф в настоящее время ограничен восточной частью Черного моря, он сохраняет способность наносить дальние удары по Украине в поддержку наземных операций - отмечают аналитики.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/51051

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Гарматознищувальне ― воїни ГУР важким дроном спопеляють ворожі гаубиці під Покровськом
Сегодня 10:19    19
Bloomberg: Рубио говорит, что США не могут позволить россии стать «младшим партнером» Китая
Сегодня 10:06    51
Незаконний виїзд за кордон: Застосовано запобіжні заходи трьом підозрюваним
Сегодня 09:54    45
На початку своєї першої каденції Дональд Трамп почав задумуватися, як компенсувати втрати від шістнадцятирічного фінансування Афганістану
Сегодня 09:42    76
“Бэтмен” наш опять, бл..дь, начудил ― шось віз воякам, теперь шмонают” - перехоплення ГУР
Сегодня 09:30    83
СБУ затримала агента фсб, який намагався спалити електропідстанцію, що живить лікарню та військові частини на Кіровоградщині
Сегодня 09:18    57
Збито 107 ворожих БПЛА, 97 безпілотників-імітаторів – не досягли цілей (локаційно втрачені)
Сегодня 09:14    62
Як росія проводить інформаційну операцію «Злочини України проти дітей»
Сегодня 09:06    65
Харківщина, 28 лютого
Сегодня 08:53    77
Україна сподівається узгодити з Єврокомісією рішення щодо чутливих агротоварів
Сегодня 08:45    84
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 