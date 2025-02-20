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Вогневі аргументи ― спецпризначенці ГУР продовжують ліквідацію окупантів

Вогневі аргументи ― спецпризначенці ГУР продовжують ліквідацію окупантів

Методична, спокійна, ефективна бойова робота підрозділів активних дій ГУР МО України на фронті триває ― російські загарбники не витримують мистецьки представлених вогневих аргументів.

На відео ― кадри здійсненої воїнами ГУР упродовж минулого тижня успішної ліквідації окупантів, ворожих транспортних засобів, військового обладнання, техніки, інженерно-фортифікаційних споруд.

Боротьба за свободу триває!

Слава Україні та її Героям!

Джерело: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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