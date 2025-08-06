Вокзал у Лозовій не працюватиме невизначений термін

Вокзал у місті Лозова на Харківщині не працюватиме невизначений час, рішення щодо того, як жителі користуватимуться залізничним транспортом, ще не ухвалене.

Про це повідомив голова Лозівської міської територіальної громади Сергій Зеленський, передає "Думка".

"На жаль, залізничний вокзал не буде працювати деякий час. Також буде проблема з відправкою з Лозової, але над цим працює Укрзалізниця. Можливо, поблизу міста визначать інші локації для посадки у пасажирські потяги", – повідомив він.

У Харківській області змінили рух приміських поїздів із безпекових міркувань.

У Лозівській громаді після масованого удару російських БпЛА на 90% відновили електропостачання, також вдалося повернути водопостачання, зазначає видання.

Також повідомляється, що кількість жертв внаслідок атаки на залізничну інфраструктуру в Лозовій збільшилася до двох – у лікарні померла поранена жінка.

Джерело: epravda.com.ua

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