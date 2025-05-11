Воїни СБУ насипали «вибухових подарунків» окупантам

Лише за два тижні спецпризначенці ЦСО «А» СБУ ударними БпЛА та іншими вогневими засобами вразили:

▪️ 53 танки

▪️ 81 ББМ

▪️ 103 артилерійських системи і РСЗВ

▪️ 11 ППО

▪️ 6 РЕБ/РЕР

▪️ 725 одиниць автотранспорту

▪️ 37 БпЛА та 232 антени зв’язку

▪️ 637 ворожих позицій та укріплень

▪️ 11 складів із боєприпасами та 1 склад із паливно-мастильними матеріалами

Крім того, на їхньому рахунку – 1013 окупантів.

Джерело: https://t.me/SBUkr/14813

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