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Воїни СБУ насипали «вибухових подарунків» окупантам
Лише за два тижні спецпризначенці ЦСО «А» СБУ ударними БпЛА та іншими вогневими засобами вразили:
▪️ 53 танки
▪️ 81 ББМ
▪️ 103 артилерійських системи і РСЗВ
▪️ 11 ППО
▪️ 6 РЕБ/РЕР
▪️ 725 одиниць автотранспорту
▪️ 37 БпЛА та 232 антени зв’язку
▪️ 637 ворожих позицій та укріплень
▪️ 11 складів із боєприпасами та 1 склад із паливно-мастильними матеріалами
Крім того, на їхньому рахунку – 1013 окупантів.
Джерело: https://t.me/SBUkr/14813