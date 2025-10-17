Воїни СБУ стирають ворожу піхоту і техніку в нуль

Щодня спецпризначенці ЦСО «А» СБУ вибивають бойовий потенціал окупантів – ціль за ціллю, позиція за позицією. Лише за два тижні наші воїни додали до свого рахунку:

▪️ 12 танків

▪️ 37 ББМ

▪️ 72 артилерійські системи і РСЗВ

▪️ 26 засобів ППО

▪️ 8 засобів РЕБ/РЕР

▪️ 587 одиниць автотранспорту

▪️ 389 БпЛА та 377 антен зв’язку

▪️ 1 188 ворожих позицій та укріплень

▪️ 15 складів із боєприпасами та 5 складів із паливно-мастильними матеріалами

Крім того, за цей період вони «відмінусували» понад 1,3 тис. російських окупантів.

Приєднуйся до ЦСО «А» СБУ – команди, де свої вміння та рішучість ти перетвориш на реальні результати. Заповнюй анкету bit.ly/43UpYug (http://bit.ly/43UpYug) або телефонуй: +380674016605

Джерело: https://t.me/SBUkr/16074

