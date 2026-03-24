Сегодня 07:17
Ворог масовано атакував Україну ударними БпЛА, крилатими ракетами, балістикою (МАПА)

Ворог масовано атакував Україну ударними БпЛА, крилатими ракетами, балістикою (МАПА)

За інформацією mon1tor_ua було застосовано — 15 крилатих ракет Х-101, 8 балістичних ракет Іскандер-М, 3 ракети Іскандер-К/Х-101, 250-300 БпЛА різних типів, 4 КАБи (Шостка/околиці), 4 ракети Торнадо-С, 2 ракети Х-59, 1 ракету Х-31П.

КАбИ та Торнадо-С позначено білим пунктиром.

На мапі ви можете побачити рух БпЛА та ракет під час сьогоднішнього комбінованого удару по території України, будемо дуже вдячні каналам якщо вони відмітять нас.

Основний напрямок атаки — м.Полтава, Івано-Франківщина (м.Калуш), м.Запоріжжя, м.Одеса, м.Чорноморськ, м.Південне, м.Шостка, прифронтові території.

Основна ціль атаки — енергетична інфраструктура у містах — Полтава, Наливайківка, Калуш (Івано-Франківщина), Одеса, Південне, Запоріжжя.

