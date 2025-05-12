Ворог опинився в пастці: окупований Крим перетворився на головний майданчик зі знищення російської ППО

російська протиповітряна оборона останнім часом демонструє стійку нездатність протистояти ударам українських дронів, явно втративши свою ефективність порівняно з 2022-2024 роками. При цьому з'явилися локації, що являють собою справжні чорні діри для російської ППО. І серед таких – тимчасово окупований півострів Крим.

Коли ЗМІ пишуть про Крим, то найчастіше згадують його або в контексті Чорноморського флоту (а нині – флотилії, а в найближчому майбутньому і зовсім човнової станції), або Керченського мосту. І це не дивно, адже саме успішні операції в Чорному морі зі знищення ЧФ рф змусили його залишки втекти в Новоросійськ, тим самим визнавши свою поразку. А про руйнування мосту мріють не тільки кримчани, а й усі українці.

Проте саме тимчасово окупований півострів перетворився сьогодні на головний майданчик із вибивання російської ППО. З початку 2025 року на жодній іншій ділянці бойових дій, на тимчасово окупованих територіях України або на території росії, не було знищено стільки засобів ППО, скільки в Криму!

Лише за останній час підрозділ Головного управління розвідки МО України PRYMARY здійснив успішне ураження в Криму таких цілей, як:

ЗРПК "Панцир-С1" – 1;

ЗРК С-300В – 2;

ЗРК Тор-М2 – 1;

РЛС 9С15М Обзор-3 – 1;

РЛС СТ-68 – 1;

РЛС 9С32 Імбир – 1;

РЛС Каста-2Е2 – 2.

І це тільки за останні дні. І це ті ураження, які верифіковані. Раніше з боєздатного стану було виведено і повністю знищено десятки засобів протиповітряної оборони ворога, серед яких комплекси С-400 "Тріумф", ПУ 5П85СМ2-01, КШМ Р-149АКШ-1, РЛС 96Л6-1В, РЛС 91Н6Е та інші.

По суті, планомірне вибивання систем ППО в Криму балістичними ракетами ATACMS, яке розпочалося у 2024 році, зараз переросло у вкрай ефективне системне і планомірне полювання вже за допомогою ударних дронів. І російські окупанти опинилися в пастці!

Адже, як показала практика, їхні системи ППО в Криму перебувають у вкрай вразливому становищі. А коли знищується будь-яка з них, то компенсувати її швидко, діставши з циліндра немов фокусник кролика, нову – неможливо.

Системи протиповітряної оборони – це найенергозатратніша у виробництві категорія сухопутних озброєнь. Як приклад, замовлення у 2018 році Індією у росії 11 дивізіонів ЗРС С-400 (5 полкових комплектів), з доставкою всіх до 2024 р. З них столиця Нью-Делі поки що отримала тільки три полкові комплекти, а решту буде передано не раніше, а то й пізніше, 2026 року. Як то кажуть, відчуйте темпи виробництва!

Але якщо хтось думає, що заради збереження ППО її можуть прибрати з Криму, то ні. Адже тоді півострів буде як на долоні для ударів українськими дронами і ракетами.

російські окупаційні війська опинилися в Криму в патовій ситуації. Залишити півострів без ешелонованого прикриття засобами ППО ворог не може – при цьому регулярно виносять системи, що стають червонокнижними. Щоб якнайшвидше відшкодувати втрату, до Криму перекидають системи з інших районів, зокрема з території росії, тим самим послаблюючи там ППО. Така собі нескінченна утилізація систем протиповітряної оборони в Криму, ну або для більшої естетичності – Кримський уроборос.

На початку 2022 року ми багато говорили про Чорнобаївку, на яку чорну діру, в пекло вона перетворилася для РОВ. У 2025-му можна вже говорити про те, що Крим перетворився на неминучу і фатальну чорну діру для російської ППО.

То які ж втрати у ворога з початку повномасштабного вторгнення в Україну?

Втрати російської ППО

Зазначу, що в цьому розділі я приділю увагу як офіційним даним від Генерального штабу ЗСУ, так і від моніторингових груп, які здебільшого користуються верифікованою інформацією, тобто підтверджувальними фото та відео. І, як ви розумієте, ці дані між собою відрізняються. Чому так, пояснювалося вже безліч разів, тому цей момент пропустимо.

Власне, згідно з даними ГШ ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення в Україну російські війська втратили 1157 засобів ППО. Тут не вказуються типи, а також кількість знищених, пошкоджених і затрофеєних засобів. Є тільки узагальнена інформація – 1157.

Відповідно до верифікованих даних моніторингових груп РОВ втратили станом на сьогодні щонайменше 350 ЗСУ/ЗРК/ЗРПК і 190 радарних систем, або сумарно 640 систем ППО.

З огляду на те, що часто пропорція реальних втрат із верифікованими даними може мати співвідношення 1,5/2, а часом навіть 2,5, то інформація від ГШ ЗСУ не є завищеною, а якраз цілком адекватною.

Але найцікавіше – це типи втрачених противником засобів протиповітряної оборони.

Згідно з даними різних моніторингових та OSINТ-груп втрати систем ППО російських окупаційних військ у середньому становили:

ЗРК 9К33 "Оса" – від 30 до 40;

ЗРК 9К35 "Стрєла-10" – від 55 до 65;

ЗРК "Бук-М1/2/3" – понад 110;

ЗРК "Тор-М1/2" – близько 70;

ЗРПК "Панцир-С1" – близько 35;

ЗРК С-300/400 – близько 40;

9К334 "Гибка" – 1;

Pongae M-2020 – 1;

невстановленого типу – від 20 до 50.

Умовно, повторюся – виключно умовно, якщо застосувати до кожної з цих категорій нашу пропорцію 1,5/2, то можна уявити собі масштаб кількості знищених/пошкоджених/пошкоджених/пошкоджених засобів ППО росії.

Якщо взяти, наприклад, хвалені російські ЗРПК "Панцир-С1" і той факт, що станом на 2022 рік на озброєнні у ЗС рф їх було 116, то не дивує, чому можна бачити в РОВ на озброєнні виставкові зразки ЗРПК "Панцир-С1М", або ЗРПК "Панцир-С1", який призначався для експорту в Ірак. Або і зовсім унікальний ЗРК "Панцир-СА", призначений для арктичної зони.

Висновки

За три роки повномасштабної війни російські окупаційні війська втратили в Україні просто непоправну кількість ППО. І продовжують їх втрачати в режимі нон-стоп.

російський військово-промисловий комплекс ніколи не зможе поповнити таку кількість втрат і навіть із завданням компенсації поточних, щомісячних, не здатний впоратися.

Фактично російський повітряний простір, а також небо над тимчасово окупованими територіями розкривається для українських засобів ураження все ширше і ширше. І вкрай примітно те, що тимчасово окупований півострів Крим відіграє в цій фазі протистояння і, скажімо так, утилізації дуже важливу роль.

Джерело: obozrevatel.com

Автор: Олександр Коваленко

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