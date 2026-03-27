Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:31
Просмотров: 89

Ворог втрачає контроль і техніку на Південно-Слобожанському напрямку (ВІДЕО)

Підрозділи першої прикордонної комендатури швидкого реагування бригади «Форпост» продовжують системну роботу з виявлення та знищення противника на Південно-Слобожанському напрямку.

За допомогою FPV-дронів українські захисники ефективно уражають ворожу техніку, засоби зв’язку та укриття, які окупанти використовують для ведення бойових дій і спроб закріплення на позиціях.

Ураження таких цілей суттєво впливає на боєздатність противника. Зривається управління підрозділами, порушується логістика та зменшуються можливості для подальших штурмових дій.

Разом — сильніші!

Джерело: dpsu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 