Ворог втрачає контроль і техніку на Південно-Слобожанському напрямку (ВІДЕО)
Підрозділи першої прикордонної комендатури швидкого реагування бригади «Форпост» продовжують системну роботу з виявлення та знищення противника на Південно-Слобожанському напрямку.
За допомогою FPV-дронів українські захисники ефективно уражають ворожу техніку, засоби зв’язку та укриття, які окупанти використовують для ведення бойових дій і спроб закріплення на позиціях.
Ураження таких цілей суттєво впливає на боєздатність противника. Зривається управління підрозділами, порушується логістика та зменшуються можливості для подальших штурмових дій.
Разом — сильніші!
Джерело: dpsu.gov.ua
