Ворог втрачає контроль і техніку на Південно-Слобожанському напрямку (ВІДЕО)

Підрозділи першої прикордонної комендатури швидкого реагування бригади «Форпост» продовжують системну роботу з виявлення та знищення противника на Південно-Слобожанському напрямку.

За допомогою FPV-дронів українські захисники ефективно уражають ворожу техніку, засоби зв’язку та укриття, які окупанти використовують для ведення бойових дій і спроб закріплення на позиціях.

Ураження таких цілей суттєво впливає на боєздатність противника. Зривається управління підрозділами, порушується логістика та зменшуються можливості для подальших штурмових дій.

Джерело: dpsu.gov.ua

