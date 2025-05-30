Ворог застосував проти України новий тип ударного реактивного БпЛА «Дань-М»

Він літає зі швидкістю 400-750 км/год, — експерт зі зв’язку та голова Центру радіотехнологій Сергій «Флеш» Бескрестнов.

«Дань-М» — це реактивна мішень для тренувань і перевірки ППО, яку рф переобладнала на ударний БПЛА. Спочатку вона мала червоний корпус, але схоже тепер колір змінено.

Час польоту — 25-40 хвилин, швидкість — 400-750 км/год, висота — до 9 км. Група цих БпЛА була запущена з Криму.

Найбільш вірогідне призначення таких БпЛА — розрядка української ППО перед наступним ракетним ударом.

Джерело: https://t.me/znua_live/203594

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