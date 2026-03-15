Сегодня 09:47
Просмотров: 71

Ворожа пропаганда продовжує дезінформаційну кампанію проти України, використовуючи події на Близькому Сході для поширення російських наративів

Центр фіксує нові фейкові відео, які поширюються під виглядом сюжетів авторитетних міжнародних медіа:

● У сюжеті від імені телеканалу Euronews нібито повідомляється, що українець, який працює в аеропорту Дубая, «організував схему викрадення понад 500 одиниць багажу пасажирів». Насправді відео (https://www.facebook.com/watch/?v=1422579142135834) сфальсифіковане — пропагандисти змонтували ролик, змінивши кадри й текст ведучої.

● У відео, яке поширюють як сюжет катарського телеканалу Al Jazeera, стверджується, що українці нібито «викрали в туристів у Дубаї понад $12 млн, пропонуючи безкоштовно продовжити бронювання готелю». Насправді такого матеріалу на офіційних ресурсах медіа немає.

● Ще один фейк позиціонується як матеріал видання Arab News, у якому нібито йдеться про «трьох криптоінвесторів, вбитих у Дубаї, та причетність до злочину української злочинної групи». Це відео — пропагандистська підробка.

❗️ Подібні прийоми є характерними для російських інформаційних операцій. Ворог створює (https://t.me/CenterCounteringDisinformation/17336) підроблені відео під брендами авторитетних міжнародних медіа для надання фейкам видимості достовірності.

Мета таких вкидів — дискредитувати (https://t.me/CenterCounteringDisinformation/17423) українців за кордоном та підірвати довіру до України на міжнародній арені.

Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/17452

