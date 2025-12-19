Вовчанські перегони: окупанти vs дрони (ВІДЕО)

На Вовчанському напрямку підрозділи бригади Держприкордонслужби «Форпост» активно застосовують FPV-дрони, які демонструють високу ефективність у бойовій роботі. Зокрема операторами безпілотників уражено ворожу техніку, живу силу окупантів, а також їхні розвідувальні й ударні дрони.

Противник намагається адаптуватися до втрат і почав використовувати антитепловізійні пончо, розраховуючи зменшити помітність особового складу. Окрім цього, зафіксовано спроби переміщення загарбників у бік українських позицій швидкими перебіжками без обтяжливого озброєння і спорядження.

Втім подібні дії не залишаються непоміченими. Завдяки цілодобовій роботі безпілотних систем та злагодженій взаємодії підрозділів, бригада «Форпост» продовжує системно знижувати бойові можливості противника та утримувати контроль над ситуацією на напрямку.

Джерело: dpsu.gov.ua

