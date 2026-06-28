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Вперше в Україні арештовані криптоактиви передали в управління АРМА — держава отримала понад $8,3 млн.
(https://t.me/ruslan_kravchenko_ua/1111)
Йдеться про активи у справі міжнародного хакерського угруповання, яке діяло в Європі та США. Шахраї здійснювали кібератаки, викрадали дані, вимагали викуп у криптовалюті та легалізовували кошти через купівлю майна в Україні.
Збитки від діяльності угруповання оцінюють у понад $100 млн.
Правоохоронці у межах розслідування затримали 4 осіб та арештували активи на понад $11,1 млн.
Джерело: https://t.me/gruntmedia/68131
Темы: арма, валюта, прокуратура, україна