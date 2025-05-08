Вранці на Харківщині внаслідок удару дроном по автомобілю постраждали три жінки

Сьогодні, 8 травня близько 7:05 російські військові вдарили FPV-дроном по цивільному автомобілю Renault Sandero, який рухався дорогою біля села Великі Проходи Харківського району.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Постраждали три жінки віком 18, 30 і 58 років. З уламковими пораненнями їх ушпиталено.

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости