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Вранці окупанти обстріляли Золочівську громаду: пошкоджено електромережі

Вранці окупанти обстріляли Золочівську громаду: пошкоджено електромережі

1.03.2025 о 4:37 авіація рф завдала удару 2 КАБ по Золочівській громаді.

Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

Перша авіабомба влучила поблизу села Бугаї другі. Вибуховою хвилею частково пошкоджено одне приватне домоволодіння. Без постраждалих.

Друга вдарила по відкритій території околиці села Турове. Частково пошкоджено 3 приватні домоволодіння, господарчі споруди, електромережі. Без жертв.

Агентство Телевидения Новости

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