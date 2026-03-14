Вранці окупанти вдарили по селищу Солоницівка: поранено дитину

Атаки російських БпЛА на Харківщині: є постраждалі, серед них 11-річний хлопчик.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 14 березня близько 5:40 у селі Водяне Богодухівського району ворожий БпЛА, попередньо «Герань-2», влучив поблизу приміського електропоїзда.

Поранено машиніста. Ще троє його колег зазнали гострої реакції на стрес.

Також близько 7:00 російські військові, за попередніми даними, атакували селище Солоницівка Харківського району БпЛА типу «Герань-2». Пошкоджено приватні житлові будинки. Поранення отримав 11-річний хлопчик.

За процесуального керівництва Богодухівської та Дергачівської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

