Європейська комісія підтверджує кібератаку після заяв хакерів про витік даних

Вищий виконавчий орган Європейського Союзу підтвердив кібератаку після того, як хакери, як повідомляється, викрали величезні кількості даних з його хмарного сховища.

Речник Європейської комісії Томас Реньє повідомив у п'ятницю TechCrunch, що Комісія «виявила кібератаку, яка вплинула на частину нашої хмарної інфраструктури».

«Ми вжили негайних заходів та стримали атаку. Також було вжито заходів щодо зменшення ризиків. Розслідування триває, але ми вже можемо підтвердити, що внутрішні системи Комісії не постраждали від кібератаки», – сказав речник.

У довшій заяві на своєму вебсайті Комісія заявила, що порушення «вплинуло на її хмарну інфраструктуру, на якій розміщено вебсайт Комісії на платформі Europa.eu», на якій розміщено значну частину даних вебсайту Комісії.

Видання Bleeping Computer вперше повідомило про порушення в п'ятницю, посилаючись на джерела, обізнані з інцидентом. Видання заявило, що хакери викрали сотні гігабайт даних, включаючи кілька баз даних, з облікового запису Європейської комісії на хмарному гіганті Amazon Web Services. Хакер надав виданню докази свого доступу, включаючи скріншоти.

Поки що незрозуміло, які саме дані були викрадені.

Джерело: internetua.com

