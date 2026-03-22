Європейська служба зовнішніх дій (ЄСЗД) зафіксувала 540 випадків інформаційних маніпуляцій у 2025 році

Із них 147 — із застосуванням штучного інтелекту, що втричі більше, ніж торік. Основною ціллю атак стала Україна (112 інцидентів). Також під прицілом — Франція, Молдова, Німеччина, США та інші країни.

● Приблизно 30% зафіксованих втручань приписують росії. Водночас значна частина джерел залишається невстановленою. Проте автори звіту зазначають, що суттєва частина цієї «сірої зони» може бути пов’язана саме з російськими мережами впливу.

● У звіті підкреслюється, що російські актори повністю опанували інструменти ШІ. Це дозволяє їм швидше створювати контент, масштабувати кампанії та охоплювати ширшу аудиторію за менших витрат. Очікується, що у 2026 році масштаби таких операцій зростатимуть.

❗️ Від початку повномасштабного вторгнення у 2022 році інформаційні маніпуляції стали одним із ключових інструментів гібридної війни рф проти України. За оцінками ЄС, росія витрачає мільярди євро на такі операції та залишається (https://t.me/CenterCounteringDisinformation/17421)найбільшим джерелом дезінформаційних кампаній у світі.

✅ Центр щоденно фіксує і спростовує численні фейки й дезінформаційні вкиди, зокрема створені за допомогою ШІ, які масово поширюються в інформаційному просторі.

Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/17499

Новости портала «Весь Харьков»