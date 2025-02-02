Все сбили но завод остановили!

СИБУР-Кстово и Нижегород нефтеоргсинтез-Лукой находятся на одной площадке по-этому часто пишут про два предприятия.

По данным ASTRA, в результате удара по нефтехимическому заводу "СИБУР-Кстово", где производят этилен, пропилен, бензол, а также, предположительно, компоненты для взрывчатки, загорелась установка по производству этилена и пропилена ЭП-300.

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Сибур-Кстово часть сырья получает от Лукойл-НОРСИ по трубе. В свою очередь СИБУР-КСТОВО качает по трубам этилен на два других производства - Завод окиси этилена и гликолей и на РусВинил, где выпускают ПВХ. Для обоих заводов этилен - основное сырье. Так что притушив Сибур-Кстово по сути встанет ещё два завода.

Идём дальше по цепочке. Завод окиси этилена и гликолей производит как понятно из названия моноэтиленгликоль (МЭГ). Это сырье для производства ПЭТФ. У сибура два завода по выпуску ПЭТФ, в Твери и Благовещенске (Башкирия). Ещё конечно гликоль выпускают на Нижнекамскнефтехиме и Казаньоргсинтезе, которые с недавних пор тоже входят в СИБУР. Но их объемов для обеспечения всей цепочки не хватит

Бензол, на СИБУР-Кстово ежемесячно производили 6-7 тыс. т этого продукта. Завод примерно на 40% обеспечивал сырьем другое производство СИБУРа - СИБУР-Химпром в Перми, где выпускают этилбензол и стирол. Так что значение СИБУР-Кстово для СИБУРа и российской нефтехимии в целом было большим, много смежных производств на него завязано

Джерело: t.me/istrebin

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