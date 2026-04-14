Втікали швидше, ніж приїхали: оператори «СТРІКС» знищили склад боєприпасів та живу силу противника (ВІДЕО)

На Південно-Слобожанському напрямку військовослужбовці розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів «СТРІКС» 4-го прикордонного загону у складі Сил оборони України продовжують ефективно виконувати бойові завдання, застосовуючи сучасні безпілотні технології.

Минулого тижня під час чергової бойової роботи аеророзвідка виявила переміщення та райони зосередження сил противника. Після уточнення координат по виявлених цілях було завдано ударів.

У результаті ураження знищено склад боєприпасів, ліквідовано сімох військовослужбовців противника, а також уражено засіб пересування – електросамокат, який окупанти використовували для маневрування між позиціями.

Попри спроби противника вести вогонь у відповідь, після появи українських безпілотників, окупанти дали драпака.

Ворог намагається адаптуватися до умов сучасної війни, використовуючи різноманітні імпровізовані засоби для підвищення мобільності та маскування. Втім, це не дозволяє уникнути ураження від підрозділів РУБпАК «СТРІКС».

Підрозділ і надалі системно знищує ресурси противника та послаблює його бойові можливості.

Джерело: dpsu.gov.ua

