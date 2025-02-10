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Вторая за сутки авария судна: В машинном отделении танкера «Koala» произошли три взрыва, после чего судно начало тонуть

Вторая за сутки авария судна: В машинном отделении танкера «Koala» произошли три взрыва, после чего судно начало тонуть

9 февраля танкер, под флагом Антигуа и Барбуды, находился в Усть-Луге с экипажем из 24 человек. В 2 часа ночи на борт было загружено около 130 000 тонн мазута. Судно готовилось к отплытию, когда прогремели взрывы. Экипаж успел эвакуироваться, но машинное отделение затопило водой.

К 5 утра танкер сел на мель. МЧС установило боновые ограждения, утечек нефтепродуктов не зафиксировано, пострадавших нет.

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Ранее:

Китайское судно село на мель у берегов Сахалина.

Грузовое судно, направлявшееся из Цзянъиня в Невельск, оказалось на мели к югу от узкого города. Предварительные данные указывают на то, что судно получило повреждения и перевозило запасы топлива. На борту находились 20 человек.

Согласно информации от МЧС, разлива пока топлива не зафиксировано.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/50137

Новости портала «Весь Харьков»

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