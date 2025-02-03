Втрати російських окупаційних військ в Україні за місяць: "відмінусувати" допомагають свої

У січні 2025 року російські окупаційні війська традиційно зазнавали важких втрат за низкою категорій. Вони обумовлені системними проблемами як у забезпеченні, комплектації, так і в управлінні військами.

Втрати особового складу

У січні 2025 року російські окупаційні війська встановили хоч і не абсолютний рекорд втрат в особовому складі, але принаймні "досягли" другого показника за весь період повномасштабного вторгнення в Україну – 48 240.

Ця категорія завжди залишається не просто високою, а регулярно встановлює рекорди. І це буде стабільним явищем і у 2025 році.

Нагадаю, що втрати РОВ у 2022 році дорівнювали 92 920 осіб, 2023-го – 253 290, а 2024 року – колосальні 430 790!

Втрати танків

У грудні російські окупанти втратили 230 танків.

Протягом останніх кількох місяців ми спостерігали, як середньостатистичний показник втрат основних бойових танків у РОВ знизився до 250-300 на місяць. У деякі місяці він і зовсім не перевищував 200 ОБТ.

Командування РОВ продовжує дотримуватися політики жорсткої економії танків, ресурс яких на складах і в центрах зберігання скорочується, а тому не думаю, що ми колись знову побачимо рекордні втрати в цій категорії на рівні 450-500 одиниць.

Втрати бойових броньованих машин

У січні російські окупанти втратили 610 ББМ. Це хоч і не абсолютний рекорд, але в умовах системної кризи у виробництві й відновленні бойових броньованих машин все одно досить високий показник.

Нагадаю, що ББМ активно застосовувалися в період каталізації наступу РОВ на Покровсько-Курахівському напрямку з абсолютним рекордом втрат – 923 у жовтні 2024 року. Російське командування намагалося максимально форсувати події із захопленням українських територій до інавгурації Дональда Трампа. Результатом цих дій стало зростання втрат, але аж ніяк не досягнення мети.

Втрати ствольної артилерії

У січні 2025 року втрати ствольної артилерії у РОВ становили 961 одиницю.

Не рекордний показник, але вищий за торішні в грудні й листопаді. Зумовлено це, як не дивно, втратами техніки у РОВ (що змушує артилерію надавати більше вогневої підтримки піхоті, що наступає), а також погодними умовами, що не дають змоги наводити вогонь на максимальному віддаленні від лінії бойового зіткнення за допомогою дронів і змушують підтягувати артсистеми ближче до лінії фронту.

Втрати РСЗВ

Упродовж січня російські окупаційні війська втратили 10 реактивних систем залпового вогню.

Не думаю, що найближчим часом через найгострішу кризу в російських окупантів з РСЗВ ми побачимо в цій категорії великі цифри. Хіба тільки якщо в зону бойових дій заженуть північнокорейські зразки для компенсації непоправних втрат, яку не здатне забезпечити власне виробництво.

Втрати ППО

У січні 2025 року протиповітряна оборона російських окупантів втратила 18 комплексів.

Середньостатистичний показник втрат ППО противника, обумовлених кризою поповнення та компенсації втрат. Категорія ППО належить до критичних у РОВ за ступенем поповнюваності.

Втрати автотранспорту

Абсолютний рекорд втрат автомобільного транспорту – 2954. З іншого боку, а що в цьому дивного?

Криза щодо поповнення у РОВ танків, ББМ та бронеавтомобілів призвела до того, що для штурмів украй активно використовується цивільний транспорт. Штурмами на УАЗ, ВАЗ 2121 "Ниві", "Жигулях" та інших цивільних авто вже нікого не здивуєш. Це все і веде до стабільного зростання втрат особового складу та цієї категорії.

Протягом 2025 року зростання цих показників буде незмінно стабільним через неминучість поглиблення кризи в категоріях дефіцитної техніки.

Втрати спецтехніки

У січні РОВ втратили 55 одиниць спецтехніки. Стабільність.

Висновки

Втрати російських окупаційних військ у першому місяці 2025 року не здивували – вони були цілком очікуваними. Командування РОВ продовжує активні наступальні дії, прагнучи компенсувати дефіцит спеціалізованої військової техніки цивільним транспортом та особовим складом. Замість танків та ББМ у штурми вирушає більше піхоти на легкових автомобілях.

Своєю чергою інтенсивність бойових дій найближчим часом може поступово піти на спад, але навряд це кардинально позначиться на показниках втрат у таких категоріях, як особовий склад та автотранспорт.

Демілітаризація та денацифікація армії Росії проходить суворо за планом.

Джерело: obozrevatel.com

Автор: Олександр Коваленко

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