Сегодня 10:44
Втрати російської ППО зросли втричі за квартал

Втрати російської ППО зросли втричі за квартал

Аналітики пов’язують це зі збільшенням ефективності ударів українських сил.

За останні три місяці темпи знищення російських систем протиповітряної оборони зросли у 3,4 раза, що суттєво вплинуло на ефективність ударів Сил оборони України.

Про це OSINT-аналітик Кайл Глен написав у соцмережі X (Twitter).

За його оцінкою, від початку 2026 року українські сили уразили щонайменше 85 одиниць російської ППО, включно із зенітно-ракетними комплексами та радіолокаційними системами.

Дані базуються на відкритому дашборді Сил безпілотних систем ЗСУ.

Динаміка знищення суттєво зросла і якщо у другій половині 2025 року в середньому ліквідовували близько 10 систем ППО на місяць, то у січні 2026 року - вже 21, а в березні - 39.

Загалом приріст становить близько 240% порівняно з попереднім тримісячним періодом.

Аналітик зазначає, що саме це зростання пояснює підвищення ефективності українських далекобійних ударів по цілях у тилу противника.

Водночас експерт вважає, що реальні втрати можуть бути ще більшими, адже наведені цифри враховують лише дані Сил безпілотних систем, а не всіх підрозділів Сил оборони.

Вже у понеділок стало відомо, що ЗСУ вдарили по російському фрегату в Новоросійську та підпалили нафтовий термінал.

Джерело: facebook.com/antivsepropalshik.vybrane

