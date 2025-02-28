Ввечері у Харкові п’яний водій скоїв ДТП

27 лютого, ввечері, близько 18-ї години, патрульні отримали виклик про ДТП.

Про це повідомляє патрульна поліція Харківської області.

Поліцейські прибули на місце та встановили, що на проспекті Перемоги водій автомобіля Toyota здійснив наїзд на інше авто.

Під час спілкування інспектори виявили у чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння, тому запропонували йому пройти відповідний огляд на стан сп’яніння у встановленому законом порядку, на що громадянин погодився.

Огляд на стан сп’яніння водій пройшов за допомогою приладу Драгер, результат якого склав 1.45 проміле, що в понад 7 разів перевищує допустиму норму. З результатом огляду чоловік був згоден.

Патрульні відсторонили громадянина від керування та склали на нього адміністративні протоколи за статтею 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) та ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом особою в стані сп’яніння) КУпАП.

Надалі адміністративні матеріали передадуть до суду.

Агентство Телевидения Новости