ВВС ЦАХАЛа, пролетев над Бейрутом, атаковали цели в различных районах Ливана

Ливанские СМИ сообщили об ударах, наносимых самолетами ЦАХАЛа в различных районах страны. Перед этим израильские истребители на низкой высоте пролетели над Бейрутом и южными пригородами столицы.

Ливанское информационное агентство “Аль-Марказия” сообщило, что удары наносились в долине Бекаа, а также в районе пограничного перехода на границе с Сирией.

Армия обороны Израиля подтвердила факт нанесения ударов в Ливане. По сообщению пресс-службы армии, израильские ВВС атаковали в долине Бекаа, на востоке Ливана, туннель “Хизбаллы”, по которому переправлялось оружие из Сирии.

Также были атакованы склады оружия и пусковые установки “Хизбаллы” на территории Ливана.

Джерело: nigroll.com

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