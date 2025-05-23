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Выборы в Польше: пропаганда рф активизировала дезинформационную кампанию

Выборы в Польше: пропаганда рф активизировала дезинформационную кампанию

Пропаганда рф распространяет фейки о якобы подготовке поляками провокаций против беларуси.

В частности, пропагандисты заявляют, что якобы силовики Польши планируют сорвать совместные российско-белорусские учения «Запад-2025», которые должны пройти на территории беларуси в сентябре. Мол, Польша разрабатывает провокации, в результате которых должна стать гибель участников учений - отмечают в ЦПД.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/55026

Новости портала «Весь Харьков»

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