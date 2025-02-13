У 1966 році Віктор Кукса встановив на даху Київського інституту народного господарства український національний прапор

13 лютого 1940 року народився Віктор Кукса — дисидент, учасник українського національно-визвольного руху. Разом із Г. Москаленком вночі 1 травня 1966 року встановив на даху Київського інституту народного господарства український національний прапор.

Синьо-жовтий прапор був пошитий з двох жіночих шарфів. З грошей УНР скопіювали націон.герб, вирізали його з чорної матерії і нашили на прапор. Друкованими літерами чорнилом на прапорі було дописано: «Ще не вмерла Україна, Ще її не вбито. ДПУ».

Москаленко стояв на сторожі з самопалом, Кукса виліз на дах, зрізав кухонним ножем червоний прапор і натомість прив'язав синьо-жовтий. Кукса був засуджений за "проведення антирадянської агітації і пропаганди та носіння холодної зброї" до 2 років ув'язнення.

Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/10520

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