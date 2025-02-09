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У боях на Харківщині загинув військовий зі Зміївської громади

У боях на Харківщині загинув військовий зі Зміївської громади

Сержант Дмитро Гайворонський, командир мінометного взводу однієї з військових частин, загинув 30 січня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі села Новосергіївка Ізюмського району.

Про це повідомили в Зміївській міській раді.

Дмитро народився 11 липня 1988 року в Кремінній, а з 2003 року мешкав у селищі Зідьки.

«У 2003 році разом із сім’єю переїздить до Зміївської громади в селище Зідьки. Навчався Дмитро у Вирішальній школі, потім здобув професію зварювальника у Харківському професійно-технічному училищі. Далі здобув вищу освіту у Харківському університеті», – розповіли в міськраді.

Працював далекобійником. У 2018 році створив сім’ю, виховував доньку.

До лав ЗСУ долучився з початком повномасштабного вторгнення.

Агентство Телевидения Новости

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