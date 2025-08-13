Надзвичайне
Сегодня 09:37
У Болгарії на запит НАБУ проводять масштабні обшуки - ЗМІ

Болгарські правоохоронці проводять обшуки за адресами у столиці Софії та інших містах на запит Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BTA.

Виконувач обов'язків генерального секретаря МВС Болгарії Мирослав Рашков розповів журналістам у вівторок, що в Софії та по всій країні триває операція на запит Національного антикорупційного бюро України.

Він додав, що наразі жодних затримань не було здійснено.

Раніше того ж дня болгарська прокуратура повідомила, що здійснює нагляд за обшуками та вилучення в будинках та офісах торговців зброєю по всій Болгарії на запит з Києва.

Сам запит пов'язаний з розслідуванням корупції в Україні з продажем зброї за завищеними цінами.

Зазначається, що в операції задіяні правоохоронці з низки болгарських відомств, зокрема співробітники Головного управління з боротьби з організованою злочинністю МВС.

Як повідомляв Укрінформ, за перше півріччя 2025 року Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура провели 370 нових розслідувань та скерували до суду 69 обвинувальних актів.

