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У бою під Дібровою загинув військовий з Харківщини

У бою під Дібровою загинув військовий з Харківщини

У бою поблизу Діброви 28 липня загинув військовослужбовець із Донецької громади Вадим Швидкий. Чоловік уперше став до лав захисників ще у 2014-му, а повернувся до війська у березні 2024 року.

Про це повідомили в Донецькій селищній раді.

Вадим Швидкий народився 1992 року, мешкав у селі Явірське Донецької громади Ізюмського району Харківської області.

«Вадим рано залишився без батьків. Та, попри життєві випробування, він виріс гідною людиною, щирим, добрим, сильним серцем – тим, хто завжди приходив на допомогу», – розповіли в селищній раді.

У 2014 році чоловік добровільно пішов на фронт, а березні 2024 року знову став на захист України.

Вадим Швидкий загинув 28 липня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Діброва на Дніпропетровщині. 1 серпня у Донецькій громаді відбулася церемонія прощання.

Агентство Телевидения Новости

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