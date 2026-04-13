Сегодня 09:00
Просмотров: 75
У бою поблизу Єгорівки загинув боєць зенітного підрозділу з Харківщини
На фронті загинув солдат із Харківщини Едуард Десятник. Захисник служив у зенітному підрозділі.
Про це повідомив мер міста Златопіль Микола Бакшеєв.
Едуард Десятник народився 6 січня 1969 року. На військовій службі він обіймав посаду номера обслуги зенітного кулеметного відділення зенітного ракетно-артилерійського взводу.
21 березня 2026 року під час виконання бойового завдання з оборони України поблизу населеного пункту Єгорівка Запорізької області Едуард Десятник загинув.
Попрощалися із захисником 8 квітня.