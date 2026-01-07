У центрі Київа майже рік співають російський гімн

Майже протягом року у столиці працює нелегальна школа, куди віддають своїх дітей парафіяни храму «Голосіївська пустинь» московського патріархату. Там дітей навчають основ «руского міра» — за радянськими підручниками та мовою росії. Школярі цитують Єсєніна, співають російські пісні, дивляться російські фільми та «поважають росію» — "Слідство.Інфо".

Працює ця школа без офіційної ліцензії та позиціонує себе як «сімейний клуб».

«У нас же російська література, ми вчимо класиків. Це дуже важливо для виховання душі дитини... [ ] Нам це дуже подобається, у нас і програма інша, і ніхто нас не може чіпати», — каже Анна Болгова, директорка підпільної школи.

У школі навчається понад 60 дітей (учні з 1 по 9 клас). Зі слів керівниці закладу, там працює 16 вчителів.

"СБУ досліджує можливу протиправну діяльність на території монастиря УПЦ (МП) "Голосіївська пустинь" у рамках кримінального провадження. Досудове розслідування триває", — поінформували на запит "Суспільного" в СБУ.

Також, викладені у розслідуванні факти перевірятиме Державна служба якості освіти. Там зазначили, що спільно із правоохоронцями вживатимуть всіх передбачених законодавством заходів для притягнення винних до відповідальності.

Міністр освіти Оксен Лісовий теж згодом відреагував на матеріал "Слідства.Інфо" й запевнив, що дії керівників і педагогів, пов'язаних із підпільною школою, будуть перевірені "окремо і принципово".

