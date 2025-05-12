У частині Роганського житлового масиву Харкова не буде світла: ремонтні роботи

Через ремонтні роботи буде знеструмлено частину Роганського житлового масиву.

Про це повідомляє Харківобленерго.

«У зв’язку з необхідністю проведення ремонтних робіт у вівторок, 20 травня, з 9:00 до 17:00 буде знеструмлено частину споживачів Індустріального району Харкова», – попереджають енергетики.

Електропостачання буде обмежено за адресами:

вул. Зарянська;вул. 92-ї Бригади: 12, 12А, 14, 14А, 16, 16А, 18, 20, 20А, 20-Б, 22, 24, 26, 28, 28А, 30, 44А, 44, 46, 46А, 48, 48А, 48Б, 50, 50А, 52, 52А, 54, 54А;вул. Зубарєва: 45, 47, 49, 49А, 53, 55, 57, 61, 63.

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