У частині Шевченківського району Харкова у четвер відключать газопостачання

Харківська міська філія «Газмережі» проведе роботи на газових мережах у Шевченківському районі Харкова.

Про це повідомляє Харківська міська філія «Газмережі».

16 жовтня 2025 року фахівці Харківської міської філії «Газмережі» проведуть роботи з підготовки системи газопостачання до осінньо-зимового періоду в Шевченківському районі міста.

У зв’язку з цим тимчасово буде припинено газопостачання споживачам за адресами: вул. Клочківська буд. 192-А вул. Валерія Дейнека буд. 1 корп. 1, 1 корп. 2.

«Просимо споживачів бути обачними та перекрити крани перед газовими приладами», – наголошують газовики.

Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу до всіх помешкань для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог Правил технічної експлуатації систем газопостачання.

Агентство Телевидения Новости