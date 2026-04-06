У Дніпрі помер боєць розвідбатальйону безпілотних систем із Харківщини

У лікарні Дніпра помер військовий з Харківщини Олександр Мирошник. Захисник служив механіком відділення безпілотних авіаційних комплексів.

Про це повідомили у Лозівській міській раді.

Олександр Мирошник народився 27 травня 1984 року у Лозовій. Навчався у загальноосвітній школі №7, згодом здобув професію водія у Панютинському ПТУ-56. Працював заточником інструментів на Лозівському ковальсько-механічному заводі, а останнім часом займався будівельною справою.

У лавах Збройних Сил України Олександр Мирошник служив механіком відділення безпілотних авіаційних комплексів розвідувального батальйону безпілотних систем.

22 березня 2026 року захисник помер у лікарні Дніпра під час лікування.

