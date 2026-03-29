У ДТП на Харківщині під колеса авто потрапила школярка

Сьогодні, 29 березня, у Чугуївському районі Харківської області постраждала неповнолітня. Поліцейські встановлюють обставини ДТП.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

У селі Зідьки 24-річний водій автомобіля Toyota наїхав на дівчину-пішохода. 17-річна школярка внаслідок ДТП отримала тілесні ушкодження.

Неповнолітню госпіталізували з забійними ранами та саднами.

Інформацію про подію зареєстровано в Єдиному обліку.

Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

