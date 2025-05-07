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У Харкові горів приватний будинок: постраждав чоловік

У Харкові горів приватний будинок: постраждав чоловік

Сьогодні, 7 травня о 8:38, в Основ’янському районі Харкова сталася пожежа у приватному будинку на площі 250 кв. м.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Вогонь вдалося локалізувати вже о 9:12. Внаслідок пожежі 63-річний господар отримав опіки голови, проте від госпіталізації відмовився.

До гасіння пожежі було залучено чотири пожежно-рятувальних відділення у складі 19 рятувальників та чотири одиниці техніки.

Агентство Телевидения Новости

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