14.10.2025 13:07
У Харкові комунальники усувають наслідки нічного обстрілу
Комунальні служби з ночі усували наслідки вчорашньої ворожої атаки керованими авіабомбами в Слобідському та Салтівському районах.
Про це повідомляє міськрада.
Працівники КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» та КП «Харківжитлобуд» ще вночі закривали вибиті вікна.
Також бригади КП «Шляхрембуд» усувають наслідки вчорашнього ворожого обстрілу в Салтівському районі.
Комунальники прибирають скло, габаритне сміття та уламки.