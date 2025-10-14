Надзвичайне
Перейти к списку новостей
14.10.2025 13:07
Просмотров: 152

У Харкові комунальники усувають наслідки нічного обстрілу

У Харкові комунальники усувають наслідки нічного обстрілу

Комунальні служби з ночі усували наслідки вчорашньої ворожої атаки керованими авіабомбами в Слобідському та Салтівському районах.

Про це повідомляє міськрада.

Працівники КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» та КП «Харківжитлобуд» ще вночі закривали вибиті вікна.

Також бригади КП «Шляхрембуд» усувають наслідки вчорашнього ворожого обстрілу в Салтівському районі.

Комунальники прибирають скло, габаритне сміття та уламки.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 