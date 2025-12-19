У Харкові ліквідували пожежу на приватному підприємстві (фото)

У Харкові рятувальники ліквідували пожежу на приватному підприємстві.

Про це повідомляє ГУ ДСНС в Харківській області.

19 грудня о 7:10 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на території приватного підприємства у Слобідському районі Харкова.

Оперативні підрозділи ДСНС негайно прибули на місце події. На момент їх прибуття горіло приміщення на площі близько 250 кв. м.

Завдяки злагодженим та професійним діям вогнеборців пожежу вдалося швидко локалізувати та не допустити поширення вогню.

О 8:13 пожежу було локалізовано, а об 11:30 — повністю ліквідовано.

За даними ДСНС, загиблих і травмованих немає.

У гасінні брали участь 45 рятувальників та 10 одиниць техніки ДСНС. Причина виникнення займання встановлюється.

